Gasperini studia la Roma: Konè non si tocca, quattro big a rischio

A Firenze si è parlato anche di campo, eccome. Gian Piero Gasperini ha avuto un primo confronto operativo con Florent Ghisolfi, il nuovo architetto dell’area tecnica giallorossa. Un dialogo che, sebbene ancora prematuro in assenza di firme, ha già tracciato i contorni di una possibile Roma “gasperiniana”. La base è stata gettata, ora bisognerà capire se si potrà costruire davvero qualcosa sopra.

L’idea è chiara: se Gasp accetterà la panchina romanista, toccherà proprio a Ghisolfi dimostrare di saper muoversi meglio rispetto alle recenti prove francesi. Servirà fantasia, competenza e fiuto per individuare giocatori adatti al suo calcio, senza spendere follie. Dimenticate i colpi à la Le Fée, in favore di profili più funzionali, magari meno blasonati ma più adatti alla macchina a tre cilindri collaudata da Gasperini: il suo 3-4-2-1, non si discute.

Il tecnico piemontese ha già messo qualche spunta verde sulla rosa attuale: promossi Angelino, Ndicka, Svilar, Mancini, Koné, Pisilli, Celik ed El Shaarawy, che conosce bene e aveva chiesto pure ai tempi dell’Atalanta. Anche la conferma di Saelemaekers sarebbe vista di buon occhio. E su Gourna-Douath c’è fiducia: Gasperini lo considera un grezzo su cui lavorare, ma il nodo è sempre quello del riscatto dal Salisburgo, che oggi balla vicino ai 20 milioni.

Poi c’è Matias Soulé, gioiello da rifinire: il talento c’è, ma il Gasp vorrebbe meno dribbling e più sostanza. In lista rossa, invece, ci sono almeno quattro big (Pelegrini, Paredes, Dybala, Dovbyk) non ancora noti ma già nel mirino. Tradotto: nessuno è intoccabile. Per Gasperini, si parte solo con chi ha fame. Gli altri, grazie e arrivederci.

Fonte: Gazzetta dello Sport