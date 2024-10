Esterni e vice Dovbyk: i nodi del mercato vengono al pettine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sconfitta con l’Elfsborg complica maledettamente il cammino della Roma in Europa: un punto dopo due partite dopo aver affrontato l’Athletic Club in casa e l’Elfsborg fuori è un bottino magrissimo.

Juric capisce che ruotare la rosa sarà fondamentale per cercare di mantenere le energie fresche in campionato, e decide di fare turnover massiccio ma il risultato è molto deludente.

I nuovi fanno flop: pretendere che Abdulhamid possa fare la differenza è ingeneroso, Soulè, uno degli acquisti più pagati della storia del club, è un giocatore molto acerbo e forse poco adatto al nuovo sistema di gioco, Hermoso deve ancora trovare una condizione apprezzabile, ma nelle prime uscite non ha convinto.

Il vero problema della Roma resta quello degli esterni: in estate Ghisolfi ha deciso abbastanza clamorosamente di non investire in quei settori del campo nonostante la carenza di calciatori di qualità in rosa. Sangarè, Saud e Dahl non sono giocatori in grado di spostare o migliorare il livello della squadra. In attesa di Saelemaekers, Juric è costretto a spremere Angelino e ad utilizzare giocatori adattati come El Shaarawy esterno destro per tentare di ovviare a questa grave lacuna.

In attacco poi la scelta di cedere Abraham al Milan senza rimpiazzare l’inglese, puntando sull’esubero Shomurodov come prima alternativa a Dovbyk è stata una mossa quantomeno azzardata che rischia di essere pagata nel lungo periodo. A gennaio l’imperativo sarà provare a trovare soluzioni all’altezza sul mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

