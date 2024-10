Roma, questo è tutto?

AS ROMA NEWS – Vincere per tenere alto il morale di squadra e tifosi, e lavorare sulla crescita di mentalità della squadra. Era questa la mission di Juric alla vigilia della trasferta di Boras, ma la sua Roma riesce a fare l’esatto contrario nonostante il livello molto basso dell’avversario.

Il ko con l’Elfsborg di ieri sera si va ad aggiungere alle figuracce fatte in Europa contro piccole squadra ampiamente alla portata dei giallorossi. Ma questa fa ancora più male perchè arriva in un momento di grandi incertezze e assoluta confusione.

I (tanti) cambi operati dal tecnico alla Boras Arena sono tutto sommato comprensibili visto che la Roma dovrà giocare un’altra trasferta tra tre giorni in quel di Monza, ma l’effetto è il solito da qualche anno a questa parte: le seconde linee dimostrano la loro incredibile modestia e il risultato finale è la sconfitta. Da Saud a Shomurodov passando per Soulè, la prestazione della squadra è di livello bassissimo.

La Roma aggressiva che lotta a tutto campo ammirata con l’Udinese è già evaporata dopo una partita e mezza. Quella rimasta è una squadra né carne né pesce, che sembra non avere un’idea precisa su cosa fare in campo. L’Elfsborg, in tutta la sua modestia, riesce a spaventare la retroguardia giallorossa con le sue ripartenze nelle praterie giallorosse, ma Svilar (ancora una volta il migliore per distacco) evita figuracce. Fino a quando un braccio largo di Baldanzi spiana la strada al vantaggio svedese.

La Roma non sa che pesci pigliare e continua il suo stucchevole balletto nella trequarti avversaria, fatto di passaggi in orizzontale davanti l’area svedese, senza che nessuno sia in grado di inventare un passaggio filtrante, un dribbling o una giocata illuminante. Lo spettacolo è desolante. I cambi riescono a dare un po’ più di qualità alla squadra, ma il palo nega il gol all’unico tiro degno di nota del match, scagliato in porta da Pellegrini.

Juric a fine partita cerca di tenere alto il morale della truppa parlando di “miglioramenti pazzeschi” ma le sue parole suonano stonate. La sconfitta in terra svedese va ad aggiungersi alla preoccupante prova di domenica scorsa col Venezia, una partita ripresa per i capelli da Pisilli e compagni anche grazie a una buona dose di fortuna. Ora la trasferta di Monza diventa già un crocevia importantissimo per il tecnico croato: nessuno vuole pensare ai possibili scenari davanti a un altro passo falso. C’è da vincere e basta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

