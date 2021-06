EURO 2021: il Galles supera la Turchia 2 a 0. Delude Cengiz Under

ALTRE NOTIZIE – Il Galles vince uno scontro decisivo per le sorti del girone A, quello dell’Italia, battendo la Turchia per due a zero.

Apre il match un gol nel primo tempo messo a segno dallo juventino Ramsey su lancio illuminante di Gareth Bale. Nella ripresa i gallesi hanno anche la grande occasione per raddoppiare ma Bale, dopo essersi procurato il rigore, lo fallisce calciando alle stelle. Nel recupero il Galles chiude i giochi con un gol di Roberts.

Prova piuttosto deludente per il giallorosso Cengiz Under, partito titolare e sostituito solo all’83esimo: il numero sette turco è stato abulico, quasi mai nel vivo del gioco.

Il calciatore ha provato ad accendersi solo un paio di volte, sempre con iniziative personali che non hanno avuto successo, finendo per annegare nel mare della mediocrità insieme ai suoi compagni di nazionale.

Giallorossi.net – F. Turacciolo