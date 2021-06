EURO 2021, l’Italia annichilisce anche la Svizzera: altro 3 a 0. Locatelli super, Xhaka annaspa

ALTRE NOTIZIE – L’Italia vince ancora. Gli azzurri, dopo aver battuto facilmente la Turchia all’esordio, si sbarazza anche della Svizzera col punteggio di tre a zero dopo una gara dominata in lungo e in largo.

Gli azzurri sembrano sbloccarla quasi subito con Chiellini, bravo a spingere in rete un calcio d’angolo battuto dalla destra da Insigne, ma il VAR annulla per un fallo di mano del difensore juventino.

Al 26esimo però l’Italia passa: grande azione cominciata e conclusa da un grande Locatelli su assist di un ispirato Berardi. Lo stesso centrocampista del Sassuolo, mattatore della serata, fa doppietta nella ripresa con una conclusione perfetta dal limite.

La Svizzera non riesce a rendersi quasi mai pericolosa, e anzi sono gli azzurri a sfiorare il terzo gol, che arriva nel finale con Immobile grazie a un destro dalla distanza su cui Sommer non è stato impeccabile.

L’Italia è così già agli ottavi di finale di questo Europeo, giocando forse il miglior calcio visto fino a ora nella competizione. Bene Spinazzola, arrembante nel primo tempo e più attento a difendere nella ripresa. Gioca qualche minuto anche Cristante. Non brilla Xhaka, annichilito come tutta la mediana elvetica dalla prestazione brillante degli azzurri.

Giallorossi.net – A. Fiorini