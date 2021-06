Sergio Ramos lascia il Real Madrid, è ufficiale. Domani conferenza stampa del giocatore

ALTRE NOTIZIE – Sergio Ramos, storico capitano e difensore del Real Madrid, lascerà ufficialmente il club di Florentino Pérez. La società madrilena ha infatti annunciato tramite il proprio sito ufficiale che nella giornata di domani si terrà un evento in onore del giocatore e che successivamente lo stesso Ramos rispenderà alle domande dei cronisti.

Il giocatore, stando alle ultime voci di mercato, sarebbe stato contatto anche da José Mourinho per valutare un suo possibile arrivo alla Roma. Questo il comunicato del club:

“Il Real Madrid C. F. annuncia che domani, giovedì 17 giugno, alle 12:30, ci sarà un atto istituzionale di omaggio e addio al nostro capitano Sergio Ramos, con la presenza del nostro presidente Florentino Pérez. In seguito, Sergio Ramos apparirà davanti ai media in una conferenza stampa telematica“.