EURO 2020, l’Italia batte anche il Galles: 1 a 0, decide un gol di Pessina

ALTRE NOTIZIE – L’Italia vince anche la terza partita del suo girone, regolando il Galles con il punteggio di uno a zero e chiudendo il suo raggruppamento a punteggio pieno.

Gli azzurri la sbloccano al 39′ dopo aver attaccato per tutta la prima frazione: segna Pessina che con un destro al volo a incrociare è bravo a capitalizzare al meglio un cross di Verratti su calcio piazzato.

Nella ripresa Bernardeschi colpisce il palo su punizione. Poi Ampadu viene espulso per un intervento duro sulla caviglia del giocatore della Juventus e il Galles resta anche in dieci. Al 75′ Bale ha sul mancino il pallone, l’unico, per il gol del pareggio ma il capitano gallese calcia alto. Dopo è solo attesa del fischio finale con gli azzurri che gestiscono senza infierire.

In campo Cristante per l’ultimo quarto d’ora, solo panchina per Spinazzola. Generoso ma poco concreto Belotti. Nell’altro match del girone A vittoria della Svizzera di Xhaka per 3 a 1 sulla Turchia chi Under, che però non basta agli elvetici per scavalcare il Galles al secondo posto in classifica.

Giallorossi.net – A. Fiorini