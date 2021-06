Spinazzola, per ora nessun offerta del Real Madrid. La Roma chiede 30 milioni

AS ROMA NEWS – Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse concreto del Real Madrid per Leonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma e della nazionale azzurra.

Secondo AS il club spagnolo avrebbe voluto inserire Borja Mayoral nell’affare con i giallorossi per avere l’esterno, ma l’indiscrezione non ha trovato conferme. E’ invece confermato l’interesse del Real per il calciatore giallorosso.

Al momento però, riferisce il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia, i Galacticos non hanno ancora avanzato offerte concrete alla Roma, che valuta Spinazzola non meno di 30 milioni di euro.

⚠️ Still no offer from #RealMadrid for Leonardo #Spinazzola: the #Blancos have requested information about the #Roma fullback, but there are no open negotiations with the player’s entourage and 🟡🔴. The club evaluation is about € 30 mln. #Transfers #Calciomercato

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 20, 2021