Calciomercato Roma, offerto Kostic. E’ nel mirino della Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra le priorità della nuova Lazio di Maurizio Sarri c’è anche Filip Kostic, esterno classe ’92 in forza all’Eintracht Francoforte. Il club di Lotito vorrebbe una formula con il prestito e la trattativa resta in piedi, ma l’Eintracht ha necessità di cederlo.

Come fa sapere però il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, il serbo, gestito da Fali Ramadani, è stato offerto anche alla Roma, che al momento è concentrata però sugli esuberi.

Filip Kostic, 28 anni, è un esterno offensivo mancino che gioca prevalentemente sulla corsia sinistra. Con la maglia del club tedesco quest’anno ha giocato 30 partite realizzando 4 gol.

