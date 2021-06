Mourinho risponde a Shaw: “Ha talento, ma io spingo i giocatori al limite e a volte loro non sono pronti a seguirmi”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, torna a parlare Josè Mourinho. Il tecnico della Roma dice la sua in particolare su Luke Shaw, che alcuni giorni fa aveva ripercorso il rapporto burrascoso con il portoghese ai tempi dello United.

Questo il pensiero del portoghese: “Ho trovato un ragazzo appena dopo un infortunio gravissimo che aveva messo a rischio la sua carriera. Un ragazzo con delle paure e delle cicatrici per quella serata terribile. Io nei club cerco di migliorare la mentalità, far crescere ambizione e responsabilità.

Per lui non è stato facile. Io spingo i giocatori al limite e a volte loro non sono pronti a seguirmi in quel tipo di mentalità. Abbiamo avuto anche dei periodi buoni, lui è un calciatore di grande talento. Penso che è uno dei motivi per cui ora sta giocando”.

Fonte: talksport.com