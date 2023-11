Lukaku, El Shaarawy, Kristensen, Ndicka e gli altri: tutti i giallorossi convocati dalle nazionali

NOTIZIE AS ROMA – La pausa per gli impegni delle nazionali è alle porte e cominciano ad arrivare le convocazioni che riguardano anche diversi giocatori della Roma.

Il Belgio ha inserito in lista Romelu Lukaku per gli impegni contro Serbia e Arzebaigian, mentre la Danimarca ha chiamato Kristensen per le gare con Slovenia e Irlanda del Nord, valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Stessa sorte per Celik con la Turchia, che affronterà Germania e Galles, e Zalewski, che torna in nazionale maggiore: l’esterno vestirà la maglia della Polonia per gli impegni contro Repubblica Ceca e Lettonia.

Convocazione anche per Rui Patricio, convocato dal ct portoghese Roberto Martinez per le sfide contro Liechtenstein e Islanda. Tra i giocatori che lasceranno Trigoria c’è anche Evan Ndicka, il quale è stato convocato dal ct della Costa D’Avorio per le gare contro Seychelles e Gambia, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

Parte invece con la Nazionale azzurra U21 Edoardo Bove, convocato dal ct Carmine Nunziata per gli impegni contro San Marino e Irlanda. Per quanto riguarda la nazionale maggiore invece, Spalletti ha chiamato solo Cristante ed El Shaarawy, lasciando a casa Spinazzola, Pellegrini e Mancini.

Giallorossi.net – F. Turacciolo