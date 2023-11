E’ l’ora del derby, Mourinho prepara la sorpresa

AS ROMA NEWS – Vigila del derby a Trigoria. I nervi sono tesi dopo il brutto kappaò rimediato sul campo dello Slavia che ha rimesso in discussione il primato nel girone e scatenato la reazione furiosa di Josè Mourinho, che nel post partita ha duramente ripreso la squadra.

Battere la Lazio prima della pausa di novembre rimetterebbe a posto le cose e riporterebbe serenità nell’ambiente romanista. Per farlo Josè sta preparando una sorpresa. Recuperato Pellegrini, l’impego dal capitano dal primo minuto nel 3-5-2 giallorosso appare molto complicato visto che il calciatore non gioca da oltre un mese. Ma il centrocampista spinge per giocare il derby.

L’altra mossa a sorpresa potrebbe essere l’utilizzo di Renato Sanches dal primo minuto: il portoghese ha giocato uno spezzone di match sia contro il Lecce che contro lo Slavia a Praga, e ora potrebbe essere arrivato il suo momento per tornare a vestire una maglia da titolare.

L’ultima mossa a sorpresa potrebbe essere il ritorno al 3-4-2-1 con l’inserimento di un trequartista in più alle spalle di Lukaku: El Shaarawy a quel punto giocherebbe con Dybala, e darebbe una mano alla corsia sinistra in fase difensiva. La rifinitura di oggi sarà importante per sciogliere il dubbio.

