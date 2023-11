Mourinho torna in bilico, decisiva la sfida con la Lazio. E l’Al-Ittihad piomba su Josè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Josè Mourinho torna in bilico. Stando a quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica, dopo la sconfitta di Praga e le dichiarazioni furenti dell’allenatore, le acque a Trigoria sono agitate.

Il derby di domani si preannuncia ad altissima tensione: dopo aver steccato entrambe le partite contro la Lazio della scorsa stagione, un altro passo falso nella stracittadina non sarebbe accettato.

Come se non bastasse, le sirene arabe sono tornate a farsi insistenti sul tecnico portoghese: l’Al-Ittihad lo ha messo nel mirino, anche se per ora si tratta di una semplice manifestazione di interesse.

Fonte: La Repubblica