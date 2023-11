Roma, senza Champions via alla rifondazione: nuovo allenatore, big in bilico

NOTIZIE AS ROMA – Quello di domani non è un semplice derby per la supremazia cittadina, ma una sfida che mette in ballo il futuro dei due club e milioni di euro, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

L’anno prossimo Josè Mourinho, salvo sorprese, non siederà sulla panchina della Roma. E senza quarto posto, molti lo seguiranno: da Dybala a Lukaku passando per Renato Sanches, in tanti potrebbero dire addio al club capitolino, che difficilmente senza i soldi della Champions potrà trattenere i suoi big.

Il club preparerà una rifondazione, e si ricomincerà da capo con un nuovo progetto. Ma a chi sarà affidato questo compito così delicato? Il ruolo di Tiago Pinto è tutto da chiarire: il gm è in scadenza di contratto, e il suo lavoro di questi anni alla guida sportiva della Roma potrebbe non aver convinto i Friedkin, specie se la squadra non otterrà gli obiettivi prefissati dai texani.

Ecco perché il derby di domenica si presenta come un crocevia fondamentale per il futuro del club e pesa come un macigno nella testa fragile di giocatori “senza professionalità”. I derby non si giocano, si vincono. E stavolta deve essere così.

Fonte: Il Messaggero