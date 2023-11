ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Irresistibile la Roma Femminile. Le giallorosse travolgono il Napoli in un Tre Fontane a porte chiuse.

Finisce 6-0 per le ragazze di Spugna, con il match mai in discussione. Per le giallorosse le reti di Valdezate, Di Guglielmo (doppietta), Viens, Giugliano e Krazmar nel finale.

Tre punti che permettono alla Roma di volare a+6 dalla Juventus, che ha una gara in meno. Il Napoli resta ultimo in classifica.