Sarri rinuncia a Zaccagni e gioca la carta dell’ex Pedro: l’undici Lazio per il derby

NOTIZIE ROMA CALCIO – Niente derby per Mattia Zaccagni. L’attaccante della Lazio non ce la fa a recuperare dal problema al ginocchio accusato in Champions e alza bandiera bianca.

Al suo posto Sarri manderà in campo l’ex giallorosso Pedro: lo spagnolo quando vede Roma dimostra di avere il dente avvelenato, e anche oggi proverà a dare un dispiacere alla squadra vecchia squadra.

In difesa Patric parte in vantaggio su Casale, mentre da sciogliere un rebus a sinistra: Marusic non è al meglio ma dovrebbe partire titolare. A centrocampo diverse opzioni per Sarri, che dovrebbe puntare su Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Kamada e Vecino le carte da giocare nella ripresa.

In attacco pochi dubbi: con Pedro giocheranno Immobile e Felipe Anderson a formare il tridente d’attacco. Castellanos dunque partirà dalla panchina. Questo dunque l’undici biancoceleste: Provedel, Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic, Gundouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gasport / Corsport