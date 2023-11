Roma, un derby da brividi

AS ROMA NEWS – Tutti in silenzio. Dentro una Trigoria blindata dopo la disfatta di Praga, Josè Mourinho ha preparato sul filo della tensione un derby che per lui e la sua Roma vale tantissimo.

Il tecnico ha deciso di non parlare alla stampa prima della stracittadina, e ha chiuso i cancelli del Fulvio Bernardini, silenziando anche i social: niente immagini, foto o video dell’allenamento di rifinitura alla viglia della partita di oggi contro la Lazio.

Il ko in Europa League, per le modalità in cui è avvenuto, ha lasciato pesanti strascichi. Mou si è sentito tradito dalla squadra: dopo aver parlato pubblicamente di “partita della vita” alla vigilia del match contro lo Slavia, vedere la Roma affrontare in quel modo la gara dell’Eden Arena lo ha particolarmente allarmato.

Non essere riuscito a dare motivazioni al gruppo, lui che è proprio il motivatore per eccellenza, ha fatto scattare un campanello d’allarme. Da qui la decisione di sferzare i suoi ragazzi con dichiarazioni durissime. Ma quale sarà stata la reazione del gruppo a quelle parole, lo scopriremo tra poche ore.

La Roma si muove su un filo molto sottile. La stagione sta viaggiando in modo troppo altalenante: in ritardo nella corsa alla Champions, e dietro allo Slavia Praga in un girone ampiamente alla portata, col rischio di dover affrontare un durissimo playoff a febbraio che potrebbe mettere in pericolo il cammino in Europa League.

La sfida contro la Lazio di questo pomeriggio assomiglia molto a uno spartiacque decisivo per i giallorossi. Perderlo sarebbe un disastro: getterebbe squadra, tecnico e società in una crisi profonda alla vigilia di una pausa di due settimane difficilissima da gestire. Vincerlo potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa: riporterebbe entusiasmo in una piazza che vive (giustamente) male questi alti e bassi, e darebbe un volto diverso alla classifica. Il pari invece terrebbe congelata questa situazione di precarietà. Insomma, servirebbe solo a non farsi ancora più male. E ora parola al campo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini