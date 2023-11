Le scelte di Mourinho per la Lazio: Spinazzola in campo, Pellegrini in panchina, incognita Sanches

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spinazzola subito in campo, Pellegrini inizialmente in panchina. Mourinho ha preparato l’undici titolare anti-Lazio dovendo fare i conti con i rientri in gruppo last minute di due pedine molto importanti della rosa romanista.

L’ex terzino della Juve parte favorito su Zalewski per una maglia a sinistra, mentre a destra Mou sceglie Karsdorp. In difesa pochi dubbi considerando le scelte ridottissime: confermato il terzetto formato da Mancini, Llorente e Ndicka.

Cristante giocherà mezzala con Paredes in cabina di regia: a completare il pacchetto di centrocampisti dovrebbe essere Edoardo Bove, che parte davanti ad Aouar e Renato Sanches. Occhio però al portoghese, che potrebbe essere la sorpresa last minute di Mourinho.

In attacco, invece, nessun dubbio: Dybala e Lukaku andranno a caccia di quei gol che sono mancati a Praga. Ma anche la panchina regala alternative importanti: Belotti, El Shaarawy e Azmoun sono pronti a dare una mano in caso di bisogno.

Fonti: Corsport / Gasport / Corsera / Il Messaggero / Il Tempo