Europa amara, Roma al palo

AS ROMA NEWS – La Roma sbatte sui pali della Red Bull Arena e viene punita nel finale dal gol di Capaldo, una doccia gelata per Smalling e compagni, che fino a quel momento avevano dato la netta sensazione di controllare la partita ed essere superiori al Salisburgo.

Gli austriaci non tengono quel ritmo infernale che tutti si aspettavano alla viglia, complice però la partita accorta dei giallorossi, che Mou manda in campo nella solita versione delle ultime settimane. E nonostante Dybala (che si farà male prima dell’intervallo) e Pellegrini abbiano le polveri bagnate, la squadra riesce a imbrigliare bene i ragazzotti del Salisburgo, giocatori discreti ma che ieri non hanno palesato grandi individualità.

La Roma, più solida ed esperta, ha prima fatto sfogare la verve dei padroni di casa, capaci di tirare solo dal limite dell’area senza di fatto inquadrare mai la porta, e poi ha provato a colpirla con Abraham, autore di una partita dai due volti: generoso e sempre nel vivo del gioco, preziosissimo riferimento di tutta la squadra, ma incapace di realizzare quel gol che avrebbe forse cambiato la partita nel finale di primo tempo.

Uno sbaglio che pesa, così come quello di Belotti che arriva al termine di un secondo tempo che ha avuto gli stessi crismi del primo: Salisburgo che parte determinato, ma poi subisce il ritorno concreto e determinato dei capitolini, a un passo dal gol prima con Cristante (ieri il migliore in campo) e poi con il Gallo, subentrato a un quarto d’ora dalla fine a Abraham. Ma i legni si mettono ancora una volta di mezzo.

E così la Roma deve pagare pegno alla più dolorosa delle leggi del calcio. E all’88esimo Pavlovic, il migliore dei suoi, scende sulla sinistra e mette un bel cross tagliato a centro area, Capaldo si inserisce bene in area tagliando fuori Matic e apparendo alle spalle dei difensori giallorosso, ed è perfetto nell’impattare di testa sul pallone, che si spegne all’angolino, non dando scampo a Rui Patricio.

L’uno a zero ha il sapore della beffa per una Roma a cui stava addirittura stretto il pari. Ma la qualificazione resta apertissima: all’Olimpico tra una settimana i giallorossi avranno la possibilità di ribaltare un risultato profondamente ingiusto. Servirà più precisione sotto porta e un pizzico di fortuna in più, quella che ieri ha abbanondato ancora una volta i giallorossi.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net