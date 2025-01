Europa League, AZ Alkmaar-Roma: arbitra il bosniaco Peljto

NOTIZIE ROMA CALCIO – La UEFA ha designato l’arbitro per la gara tra AZ e Roma, in programma giovedì alle 18:45. Sarà Irfan Peljto a dirigere l’incontro con Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo assistenti. Il quarto ufficiale sarà Antoni Bandić. Christian Dingert sarà il VAR, Tomasz Kwiatkowski l’AVAR.

Un solo precedente tra Peljto e i giallorossi, che non sorride alla squadra di Ranieri. Il fischietto bosniaco, infatti, ha diretto la gara contro il CSKA Sofia del 10 dicembre 2020, vinta dai bulgari per 3-1, sebbene la Roma di Fonseca non si giocasse nulla, avendo già ottenuto il primo posto nel girone di Europa League.

