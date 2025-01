CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 20 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – BETO, DUELLO ROMA-TORINO – Il Torino vuole Beto (26) ma non riesce a chiudere: offerti 15 milioni di euro, rifiutati dall’Everton che ne chiede 20 per il portoghese. La Roma è vigile: i giallorossi possono sfruttare il canale preferenziale dei Friedkin e non hanno mollato la pista. (Tuttosport / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – CONTE VOLEVA RENSCH, MA POI… – Retroscena di mercato sul fronte Rensch (22): Antonio Conte lo aveva messo nel mirino ed era l’obiettivo numero uno del Napoli prima della cessione di Kvaratskhelia, che ha cambiato il mercato degli azzurri. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – ABRAHAM, IL MILAN RIFLETTE – Se la Roma ha intenzione di provare a chiudere fin da ora l’acquisto di Alexis Saelemaekers (25), il Milan ha più dubbi su Tammy Abraham (27): le prestazioni altalenanti dell’inglese e il suo stipendio pesante spingono i rossoneri a voler aspettare l’estate per prendere una decisione sul suo futuro. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – FRATTESI, L’INTER CHIEDE ALLA ROMA DI ASPETTARE – La Roma non molla Davide Frattesi (25), con Riso che tiene viva la trattativa. L’Inter però vuole aspettare gli ultimi giorni di mercato, perchè…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – IL RENNES DICE NO AL PRESTITO DI KALIMUENDO – Ghisolfi ha provato ad avanzare un’offerta in prestito con diritto di riscatto per Arnaud Kalimuendo (22) ricevendo un secco no dal Rennes: l’attaccante viene valutato 20 milioni di euro, troppi per la Roma. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

