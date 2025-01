Calciomercato Roma: accordo totale con l’Ajax per Rensch, affare da 5-6 milioni. Giocatore in Italia nelle prossime ore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A differenza di quanto scrivono in Olanda, l’affare Devyne Rensch sembra essere in dirittura d’arrivo. Stando infatti a quanto scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’accordo tra i due club è totale, con il calciatore che è atteso in Italia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche con la Roma: il terzino partirà già oggi, lunedì 20 gennaio, per l’Italia.

All’Ajax, rivela il giornalista di Sky Sport, andranno 5 milioni di euro come costo del cartellino del calciatore, che avrebbe altrimenti lasciato i lancieri a parametro zero il prossimo giugno. Conferma la fumata bianca anche Fabrizio Romano su X: per l’esperto di mercato il trasferimento del terzino è virtualmente fatto. Secondo Romano, la Roma pagherà circa 6 milioni bonus compresi e partirà per la Capitale nelle prossime ore.

