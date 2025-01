Calciomercato Roma, Ryan al Lens rischia di saltare: l’australiano non supera le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrava ormai cosa fatta il passaggio di Mathew Ryan al Lens. Il trasferimento, però, è al momento a rischio. Il portiere australiano, infatti, non ha superato le visite mediche a causa di un problema al ginocchio, con il Lens che ha programmato nuovi test. Lo riferisce in questi minuti il portale ilmessaggero.it.

La Roma aveva bloccato Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta in prestito al Genoa, per rimpiazzare Ryan come secondo portiere. Ma se l’affare col Lens dovesse definitivamente saltare, sfumerebbe anche l’approdo di Gollini a Trigoria.

