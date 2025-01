Calciomercato Roma: Ranieri sta provando a convincere Ancelotti ad accettare la panchina giallorossa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma vuole provare a convincere Carlo Ancelotti, destinato a lasciare il Real Madrid a fine stagione, a prendere il posto di Claudio Ranieri che abbandonerà la panchina giallorossa il prossimo giugno.

L’indiscrezione di mercato viene lanciata in questi minuti dal giornalista e telecronista di DAZN, Orazio Accomando. “La Roma sta seriamente lavorando per portare Carlo Ancelotti sulla panchina giallorossa a giugno. Non semplice, ma nemmeno impossibile“, scrive il giornalista su X.

La #Roma sta seriamente lavorando per portare Carlo #Ancelotti sulla panchina giallorossa a giugno. Non semplice, ma nemmeno impossibile. — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 20, 2025

