Divieto trasferte: la Roma affianca i tifosi nel ricorso al Tar di Udine

NOTIZIE AS ROMA – L’aveva annunciato Claudio Ranieri rispondendo a una domanda in conferenza stampa e ora la Roma muove i primi passi ufficiali per combattere il divieto di trasferta che ha colpito i tifosi giallorossi dopo il derby.

Il club giallorosso si è infatti affiancato al ricorso fatto dai tifosi al Tar di Udine per permettere la riapertura del settore ospiti a tutti i tifosi romanisti. A farlo sapere è Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, su X.

