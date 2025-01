ULTIME DA TRIGORIA – Cristante si rivede in gruppo, out Pellegrini

AS ROMA NEWS – Dopo un giorno di riposo, la Roma è tornata al lavoro al centro sportivo di Trigoria in vista della partita contro l’AZ Alkmaar, valida per la settima giornata della fase uno dell’Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45.

La buona notizia per Claudio Ranieri riguarda Bryan Cristante: il centrocampista sembra aver messo definitivamente alle spalle il problema alla caviglia ed è tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, con il resto del gruppo dopo oltre un mese di stop. Out invece Pellegrini, che salterà la gara di coppa.

Partitella in famiglia vinta dalla squadra degli argentini Paredes, Dybala e Soulè, ma la squadra sconfitta non ha accettato il verdetto finale e ha “sporcato” la foto dei vincitori entrando in camera e contestando il risultato tra le risate generali.

