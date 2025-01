“ON AIR!” – RIGHETTI: “Allegri? Un contatto c’è stato, ma probabilmente alla Roma non interessa”, CARINA: “Il mercato invernale sta certificando il fallimento di quello estivo”, PIACENTINI: “Napoli ancora campione d’Italia un fastidio che non riuscirei a sopportare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ora sta facendo quello che doveva fare dall’inizio: vince in casa e pareggia fuori. Hai affrontato Bologna, Lazio e Milan, e il bottino non è male. Ranieri l’aggiustatore ha aggiustato le cose… La partita di Europa League? Il turnover semmai si fa a Udine domenica…io voglio arrivare ottavo nella classifica di Europa League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se il Napoli vincesse il suo secondo scudetto nel giro di pochi anni con due allenatori diversi, mi darebbe un fastidio che non riuscirei a sopportare. Diventerebbe la prima squadra del centro-sud e non mi piacerebbe questa cosa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io non vedo grandi cambiamenti nella Roma rispetto a qualche mese fa. Forse sono troppo pessimista…Ma che intenzioni hanno? Che programmi hanno, e che tipo di Roma vogliono costruire? Perchè qua si passa da Allegri a Farioli, tecnici completamente diversi tra loro… Se decidessi di prendere Allegri o Mancini, poi devi supportarli. Perchè se poi fai il mercato fatto la scorsa estate, allora è una follia…Quando si ristruttura una casa, uno decide dal disegno cosa fare, non è che va a comprare mobili a caso…La scelta dell’allenatore deve essere fatta sul tipo di calcio che vuoi fare. Non puoi pensare oggi di puntare sui giovani e poi ad aprile perchè si libera Klopp, prendi Klopp…lo hai già fatto, e hai fallito…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Chi potrebbe essere uno Spalletti del 2006 per la Roma? Io penso Italiano…con la Fiorentina ha fatto bene, e si sta confermando col Bologna. Io penso a lui, oppure a De Zerbi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “E’ vero, la società dovrebbe avere una linea, ma ci deve essere l’opportunità di prendere un grande allenatore…magari puoi prendere Allegri, o uno come lui, e fare bene. Io spero che la Roma possa pensare di arrivare a un allenatore top, l’ha già fatto con Mourinho e potrebbe rifarlo con Allegri. Anche perchè sono gli unici che ti possono garantire una vittoria…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’infortunio di Pellegrini? Non è vero, io non ci credo mai…lui ogni volta che ha qualche difficoltà esce, e fine della storia…dai poraccio, secondo me è proprio ora… La prossima squadra secondo me gli darà nuova vita, e chiudiamola qua… Qualche giorno fa è uscito quell’articolo su Open e sull’aumento di capitale dei Friedkin e mi sono informato con la Roma, dopo 45 secondi mi hanno risposto: “Grandissima caz*ata…”. Io devo capire la verità…Però diciamolo subito: qua non si parla di fallimento o altro, quelli sono altri, quelli sono i Ferrero o i Ciarrapico. Questi (i Friedkin, ndr) se ti lasciano, non ti lasciano come ha fatto il primo americano con tutti quei debiti. Qua non si parla di sopravvivenza, ma della grandezza della squadra…“

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A non tantissimi chilometri da Roma c’è un club che ha uno stadio più fatiscente dell’Olimpico, una società con un imprenditore come De Laurentiis che non amo, che ha un bilancio che non mi pare in sofferenza, hanno venduto un giocatore per 80 milioni e ora stanno valutando con calma…insomma, le cose si possono fare. Qui invece sembra sempre tutto molto complicato…“non potete capire i soldi che stiamo mettendo…non potete capire se lo stadio non lo facciamo…“. Lì a Napoli invece è tutto semplice…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Rensch si è detto di tutto in questi giorni, poi lo vedremo con i nostri occhi… Per Frattesi si farà un nuovo tentativo, lui la sua volontà l’ha espressa ed è quella di venire alla Roma. Un tentativo verrà fatto, Riso dovrà essere bravo a gestire l’operazione, che potrebbe riguardare altri suoi tesserati come Cristante. Le cifre uscite in questi giorni mi sembrano eccessive, secondo me con una decina di milioni in meno si può fare, non penso che 45 milioni possa restare la richiesta dell’Inter fino a fine mercato. Arnautovic? Non mi sembra l’attaccante che serve alla Roma. Quello è un ruolo che continua a preoccuparmi: lì davanti dopo Dovbyk vedo il vuoto, e lì ti manca un tassello importante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Qual è la partita più importante tra quelle di giovedì o quella di domenica? Per me è quella di campionato. Ma la Roma ha più di qualcosa da farsi perdonare, e potrebbe pensare anche di vincerle tutte e due… Ma la Roma in coppa avrà il secondo portiere? Io spero che Svilar non abbia il raffreddore, altrimenti deve giocare il ragazzino di 18 anni… Io francamente sta scelta di cedere Ryan adesso non la capisco, si poteva dire al Lens “te lo do dopo la partita con l’Eintracht“…anche se mi dicono che Ryan in allenamento sembrava un ex portiere…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Molto probabilmente un contatto tra la Roma e Allegri c’è stato, non ti dico di no. Lui spesso non mi dice tutto anche per non mettermi in difficoltà, ma qualcosa mi ha fatto capire… Anche l’Arabia però è un’opzione reale, questa notizia sollecita la situazione. È capace che una società vada da lui dicendogli: “Aspetta un attimo, dove vai?”… È molto probabile che alla Roma non interessi Allegri. Nel contatto, che credo sia avvenuto prima dell’arrivo di Ranieri, bisogna vedere cosa si sono detti, non lo so. Comunque le cifre dell’offerta dall’Arabia sono parecchio alte…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Le Fee e Ryan vengono dati via dopo essere stati presi questa estate, e si sta pensando di cedere anche uno tra Soulè e Baldanzi. Questo certifica il fallimento del mercato, perchè per Le Fee e Soulè la Roma ha speso 53 milioni. Konè per averlo De Rossi ha dovuto battagliare, e se fosse arrivato Danso non sarebbe arrivato Konè. E su Dovbyk ci dividiamo: ha segnato 11 gol, però è un giocatore strano…secondo me va aspettato. Sul mercato però resto molto scettico, siamo al 20 gennaio. Cedi Ryan che è il portiere della nazionale australiana per prendere Gollini che te lo tirano dietro, e ci rimetti pure 200mila euro. Bisogna aspettare, perchè se poi arriva Frattesi ogni discorso viene meno. Però la Roma doveva prendere due esterni e un vice Dovbyk, e sono passati 20 giorni…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma sta comprendendo gli errori che ha commesso fatti in estate. Giocatori mandati via dopo pochi mesi vuol dire che sono stati bocciati, anche calciatori sui quali si era investito molto. Alla base di questo basso rendimento ci sono anche scelte sbagliate l’estate scorsa. Ora vediamo come interverranno sul mercato. Vogliono prendere Rensch che non gode di buona stampa in patria, ma se la Roma lo vuole, allora vuol dire che gli piace e che ha indicazioni differenti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rensch? Se ascoltano Van Basten, alla Roma ci ripensano…è strana questa cosa di Van Basten, è uno che non parla mai ed è sempre molto attento e preciso… Per l’amor di Dio, se la Roma ha deciso di prendere un’alternativa da quella parte allora vuol dire che serve…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!