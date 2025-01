Allegri, la Roma tentenna: Max ora pensa di dire sì alla maxi offerta dell’Arabia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrava tutto fatto tra l’Al Ahli e Massimiliano Allegri, ma l’accordo multimilionario non è ancora blindato. Il tecnico toscano aspettava una proposta interessante dall’Italia, che però non è arrivata. Al Milan è appena arrivato Sergio Conceicao, mentre la Roma tergiversa.

Nonostante le assicurazioni offerte da Claudio Ranieri sul fatto che i Friedkin siano alla ricerca di un tecnico di livello top, non giungono segnali di un qualche interesse concreto da parte dei giallorossi nei confronti dell’ex allenatore della Juventus. Ecco perchè lo sguardo di Allegri si sta rivolgendo con un certo interesse verso l’Arabia Saudita.

E qui le spiegazioni sono due. La principale è di natura tecnica: uno che ha già allenato e vinto scudetti con Juventus e Milan, con Conte sulla panchina del Napoli e Simone Inzaghi, può solo avere come attrazione la Roma della prossima stagione da rilanciare. La seconda spiegazione è fornita dalle dimensioni del trattamento economico (50 milioni in due stagioni) lo stesso proposto all’ex ct azzurro Roberto Mancini per allenare la nazionale di quel paese.

Fonte: Il Giornale

