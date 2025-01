Roma, c’è anche Farioli per il dopo Ranieri

NOTIZIE AS ROMA – C’è anche il nome di Francesco Farioli nella lista dei possibili candidati alla panchina della Roma del prossimo anno. Claudio Ranieri ha infatti annunciato la sua intenzione di chiudere la sua onorata carriera per dedicarsi unicamente al ruolo di dirigente.

Viste le difficoltà ad arrivare ai primi obiettivi (Ancelotti e Gasperini), a Trigoria stanno valutando la candidatura di Farioli, attuale tecnico dell’Ajax che, guarda caso, sta per cedere il giovane Rensch ai giallorossi. Un calciatore particolarmente apprezzato dal tecnico italiano (“Se andrà via, perderemo un giocatore chiave“, ha detto ieri).

Nonostante la giovane età (35 anni), Farioli ha maturato un’esperienza in Italia (è uno dei “discepoli” di De Zerbi), proviene da una big e ha già lavorato (bene) a Nizza con Ghisolfi. Insomma, l’identikit combacia con le caratteristiche evidenziate in questi mesi dai Friedkin. Resta per il momento in corsa anche Massimiliano Allegri che sta valutando l’idea di allenare l’Al-Alhi, leggermente dietro Montella.

Fonte: Leggo

