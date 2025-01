Frattesi, affare last minute: ecco perchè l’Inter chiede alla Roma di aspettare (e ai giallorossi va bene)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma non molla Frattesi. Il procuratore Beppe Riso continua a tenere allacciati i contatti della trattativa, destinata a infiammarsi però solo quando si avvicinerà il gong del 3 febbraio. La Roma non potrà anche solo avvicinare le richieste dell’Inter se prima non avrà ceduto almeno un altro giocatore che guadagna molto: in bilico Pellegrini e Cristante.

Per piazzare l’accelerata sarà probabilmente necessario aspettare le ultime ore del mercato, quando saranno finiti i gironi della prima fase delle coppe europee e quindi non esisteranno più problemi di liste Uefa: se un nome viene cancellato non può essere rimpiazzato fino alla seconda fase, rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

È questa una delle condizioni imposte dall’Inter ai giallorossi. E alla Roma, che ha bisogno di tempo per le cessioni, va bene anche così. Frattesi da parte sua ha già manifestato il suo malessere: non si sente abbastanza importante per Inzaghi, che gli ha preferito Barella anche contro il Como, in condizioni fisiche approssimative. Da anni spera di tornare alla Roma, la società che lo ha svezzato. Ma in questo momento la sua priorità è giocare con continuità per non perdere la Nazionale.

Fonte: Corriere dello Sport

