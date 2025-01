Rensch più Gollini, la Roma batte i primi due colpi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il terzino destro e il vice Svilar, in attesa del centrocampista e della punta. La Roma si appresta a chiudere i primi due acquisti del mercato di gennaio. Dall’Ajax è tutto fatto per Devyne Rensch, atteso nella Capitale a ore per sostenere le visite mediche.

L’accordo con i lancieri, che incasseranno tra i 5 e i 7 milioni (non è da escludere l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita), è fatto. Si stanno sistemando le ultime pratiche, poi il calciatore volerà a Roma. Con Rensch, i giallorossi acquistano un jolly difensivo che permetterà a Ranieri di avere un cambio in più in difesa (può giocare al posto di Mancini) e un rinforzo per la corsia destra.

L’olandese, 22 anni, potrebbe svolgere le visite mediche insieme a Pierluigi Gollini, il sostituto di Ryan che è già volato in Francia dove giocherà con il Lens: ai giallorossi 800 mila euro, soldi che Ghisolfi girerà all’Atalanta per avere il portiere del Genoa, ma di proprietà dei bergamaschi. Gollini costerà alla Roma circa un milione di euro.

Dopo aver sistemato questi due acquisti, la seconda metà del mercato di riparazione sarà rivolti agli ultimi due rinforzi: il vero colpo che verrà tentato è quello di Davide Frattesi. Ma Ghisolfi è a caccia anche di un attaccante che possa dare un degno ricambio a Dovbyk: il nome più caldo al momento resta quello di Beto, ancora alla ricerca di una sistemazione in Serie A. In lista anche Arnaud Kalimuendo del Rennes, che però costa di più (20 milioni) e che difficilmente accetterebbe di fare il secondo a Dovbyk.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport

