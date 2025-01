Calciomercato Roma, dall’Olanda: l’Ajax “blocca” Rensch fino al 30 gennaio

AS ROMA NEWS – Brusca frenata sul trasferimento di Rensch alla Roma, anche se (per il momento) solo per quello che riguarda le tempistiche dell’affare. Stando a quanto riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, l’Ajax ha deciso di bloccare il passaggio del calciatore in giallorosso fino al prossimo 30 gennaio.

Il club olandese infatti vorrebbe prima giocare le due partite di Europa League in programma avendo ancora a disposizione il calciatore, per poi lasciarlo partire solo dopo l’ultima gara della prima fase della competizione europea. Una decisione che, scrive il quotidiano olandese, potrebbe mettere a dura prova la pazienza della Roma, che sperava di avere il calciatore a breve nella Capitale per le visite mediche.

Fonte: De Telegraaf

