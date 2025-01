CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 19 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:30 – FRATTESI NON CAMBIA IDEA: VUOLE LA ROMA – Davide Frattesi (25) vuole lasciare l’Inter e lo ha ribadito ai nerazzurri nonostante le parole di Inzaghi (“Fossi in lui continuerei qui“). L’affare con la Roma però potrà sbloccarsi solo gli ultimi giorni di mercato: i nerazzurri non vogliono privarsi di nessun giocatore da qui alla fine della prima fase della Champions, dunque fino al 30 gennaio. Il mercato invernale terminerà il 3 febbraio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – RENSCH A ROMA FORSE IN SERATA – Sono le ore di Devyne Rensch (22) in giallorosso: il giocatore potrebbe arrivare nella Capitale nella serata di oggi. Per lui pronto un contratto fino al 2029 da 1,2 milioni a stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – RYAN AL LENS, LA ROMA INCASSA 800K – Fatta per il trasferimento di Ryan (32) al Lens: alla Roma andranno 800mila euro…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:45 – BETO, KALIMUENDO E ARNAUTOVIC PER L’ATTACCO – La Roma è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco dato che Shomurodov non dà garanzie: i nomi al vaglio di Ghisolfi sono quelli di Beto (26), cercato però anche dal Torino, Arnaud Kalimuendo (22) del Rennes e Marko Arnautovic (35) dell’Inter. (Corriere dello Sport / Il Messaggero)

Ore 8:30 – PROPOSTO AUDERO DEL COMO – Alla Roma era stato proposto anche Emil Audero (27) del Como come sostituto di Ryan, ma a Trigoria sono decisi a puntare su Gollini come secondo portiere. (Il Messaggero)

Ore 7:40 – RYAN AL LENS, GOLLINI ALLA ROMA – Il Lens sta intensificando i contatti per avere Mathew Ryan (32) come nuovo primo portiere. La Roma sta trattando, accordo vicino. Al suo posto in arrivo Pierluigi Gollini (29) come nuovo vice Svilar. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

