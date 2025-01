Rensch in arrivo, a Roma forse già in serata: contratto fino al 2029

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sono le ore di Devyne Rensch alla Roma. L’Ajax, a dispetto delle critiche piovute in queste ore da Van Basten e dall’ex allenatore dei lancieri de Mos, ha provato fino all’ultimo a offrire al terzino il rinnovo del contratto che scadrebbe a giugno, ma non ha potuto convincere il ragazzo che ormai aspettava il via libera per sbarcare in Italia.

Nelle ultime ore si stanno rifinendo i dettagli dell’affare: all’Ajax andranno circa 5 milioni di euro. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve, forse già in serata, Rensch sbarcherà a Fiumicino per mettersi subito a disposizione di Ranieri e dei nuovi compagni. Il contratto con la Roma, da 1,2 milioni, scadrà nel 2029.

