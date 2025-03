Europa League, brutto ko del Fenerbahce in casa: il Rangers passa 3 a 1

NOTIZIE AS ROMA – Pesante kappaò del Fenerbahce nel match di andata degli ottavi di finale dell’Europa League: la squadra di Mourinho viene battuta in casa per 3 a 1 dai Rangers.

Decidono il match i gol di Dessers e Cerny (doppietta), per i padroni di casa in rete En-Nesyri. La Roma è direttamente interessata a questa sfida: in caso di passaggio del turno ai quarti di finale, i giallorossi affronterebbero la vincente di questo confronto.