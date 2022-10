Europa League, Helsinki-Roma sarà visibile in chiaro su TV8

AS ROMA NEWS – Arrivano buone notizie per i tifosi della Roma che non hanno un abbonamento per vedere le partite dei giallorossi in tv.

La sfida contro l’HJK Helsinki, valida per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League e in programma giovedì 27 ottobre sarà infatti visibile anche in chiaro su TV8.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le 21.