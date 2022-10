Spalletti: “Vittoria immeritata contro la Roma? Figuriamoci se rispondo a uno come Mourinho…”

AS ROMA NEWS – Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Rangers, ha parlato della gara contro la Roma e delle parole di José Mourinho.

Multa alla Roma, clima difficile per lei, da uomo di calcio cosa si può fare per l’astio verso Napoli?

“Si possono togliere barriere, io proverei a far arrivare le persone senza recinzione, vediamo cosa fanno, forse è il recinto che ti stimola ad andare di là. Mettere in evidenza cosa fanno migliaia di persone che amano il calcio e vogliono divertirsi e godere dello spettacolo, e buttare fuori gli imbecilli che disturbano e fanno casino, quelli sono in minoranza, e dare spazio ai bambini che vogliono vedere sport e dare slancio anche al sociale. Gli stadi sono lasciati a come erano tanti anni fa, non aiutano, servono stadi nuovi, creano posti di lavoro, prospettive e duemila situazioni”.

Le dà fastidio quando sente, molto spesso, che il Napoli non ha meritato una vittoria?

“Siamo primi in diverse competizioni, ma conta essere primi per i nostri tifosi, noi abbiamo il dovere di tentare di essere primi in tutto quello che facciamo per rappresentarli. Poi figuriamoci se io rispondo a uno come Mourinho, con la storia che ha, se lui dice qualcosa io devo stare attento per capire anche altro. Noi siamo contenti di ciò che stiamo facendo”.