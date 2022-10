E ora Mou si affida a Camara

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho si trova nuovamente a fare i conti con il problema degli indisponibili in un momento in cui sarà impossibile tirare il fiato. Il rush finale che porta alla pausa mondiale è nel pieno del suo svolgimento, e lo Special One deve fare la conta dei calciatori in grado di giocare.

Perchè domani la Roma ha una trasferta scomoda da affrontare sotto ogni aspetto: la partita in Finlandia contro l’Helsinki arriva non in un grande momento di forma per i giallorossi. Diversi i calciatori acciaccati, Mou dovrà inventarsi una formazione considerando che al rientro dalla Scandinavia ci sarà pochissimo tempo prima di ripartire per Verona, dove l’Hellas attende la Roma col coltello tra i denti.

Intanto però c’è da vincere domani per non mettere quasi sicuramente una pietra tombale al passaggio del turno. Con Matic e Pellegrini non in perfette condizioni, anche Cristante ha accusato un piccolo problema al polso e ieri è stato immortalato dalla moglie in una storia su Instagram con un tutore all’avambraccio. Nulla di grave, ma il calciatore, tra i più utilizzati in Serie A, avrebbe bisogno di riposo.

A Mou non resta che puntare forte su Camara: il guineano è passato dall’essere un oggetto misterioso a un titolare della mediana romanista. E anche domani sarà in campo, probabilmente al fianco di Cristante. L’ex Olympiacos sta dimostrando le sue qualità, uniche in un centrocampo che, perso Wijnaldum, aveva bisogno di un mediano con quelle caratteristiche.

Per la partita di domani, occhio a Kumbulla, che potrebbe far rifiatare Smalling, e a El Shaarawy, che dovrebbe dare il cambio a Spinazzola. Uno tra Karsdorp e Pellegrini sarà costretto agli straordinari: se il terzino destro dovesse farcela, sarà Zalewski a giocare sulla trequarti, altrimenti il polacco riprenderà il suo ruolo di terzino con il capitano ad agire in mediana alle spalle del duo Belotti-Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini