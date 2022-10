Dybala sorride: sensazioni molto positive, possibile ritorno in campo con la Roma prima della sosta

AS ROMA NEWS – Dybala ritrova il sorriso. E la speranza. Non solo di giocare il mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina, ma anche di poter tornare in campo con la Roma prima della sosta.

Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sensazioni molto positive per la Joya in questi ultimi giorni. Talmente buone che il Mondiale non è più una chimera. Il recupero procede spedito, e c’è addirittura la speranza di rimettere piede in campo anche prima, magari per uno degli ultimi due impegni in programma dei giallorossi: la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo del 9 novembre o la partita casalinga con il Torino del 13.

Molto si capirà però a fine settimana, quando Dybala farà una risonanza magnetica di controllo per vedere quanto e come la lesione sia guarita e a che punto è la fase di cicatrizzazione. Per accelerare, da questo punto di vista, il fantasista argentino nei giorni scorsi si è sottoposto al trattamento dei fattori di crescita, secondo il protocollo Prp (Plasma ricco di piastrine), il che gli ha permesso di ridurre i tempi di guarigione e nella rigenerazione dei tessuti lesionati.

Le sue giornate trascorrono quasi per intero a Trigoria, dove viene trattato con il massimo dell’assistenza dallo staff medico della Roma: due sedute di fisioterapia al giorno, una la mattina e una il pomeriggio, per un totale di circa 4 ore di lavoro giornaliero.

È chiaro, però, come l’obiettivo principale in questo momento sia soprattutto quello di andare al Mondiale. Se ci sarà la possibilità di giocare anche prima ben venga chiaramente, ma sia lui sia la Roma non vogliono rischiare nulla. Dybala scenderà in campo solo e qaundo sarà al 100%.

Fonte: Gazzetta dello Sport