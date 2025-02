Europa League: multa di 30mila euro alla Roma e parziale chiusura della Nord per i disordini contro l’Eintracht

AS ROMA NEWS – Una multa di 30mila euro e la chiusura parziale della Curva Nord dell’Olimpico, in particolare nei settori 46 e 47: è questa la decisione dell’Uefa in seguito ai disordini dell’ultima gara di Europa League con i tifosi dell’Eintracht Francoforte.

La Roma dovrà scontare il provvedimento nella gara di ritorno del playoff contro il Porto, in programma il prossimo 20 febbraio alle ore 18:45.