“ON AIR!” – PETRUZZI: “Credo che sarà Pioli il prossimo allenatore della Roma”, CORSI: “Il Milan? Me la sento calda”, TORRI: “Quasi quasi firmerei per i rigori”, PES: “Konè-Douath coppia dinamica e moderna”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noi col Milan in Coppa Italia ci siamo tolti più di una soddisfazione…Sono molto fiducioso, devo ancora decidere se sperare o temere di andare ai rigori…Da quando è arrivato Conceicao ha vinto con la Juve in semifinale di coppa e non sa manco lui come, ha vinto la finale di coppa e non lo sa manco lui, ha pareggiato il derby con l’Inter che ha preso tre o quattro pali…il c*lo di Conceicao finirà prima o poi, dai…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io penso che Gasperini sia un candidato serio per la panchina della Roma, credo che questa storia del mercato di gennaio abbia lasciato un’ombra pesante tra lui e Percassi. L’Atalanta il problema del dopo Gasperini se lo sta ponendo da tempo… Ieri Ranieri ha spoilerato quello che dovrebbe accadere: non hanno ancora deciso il nome del nuovo tecnico, dei contatti li hanno già avuti, più avanti faranno una cernita, e comunque lo annunceranno a fine stagione. La cosa che fa molto ridere è che Ancelotti dice che sarà Allegri, Allegri dice che sarà Ranieri, Ghisolfi vuole Farioli…insomma, non mi sembra ci siano le idee chiare…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Non so per quale motivo, ma secondo me Stefano Pioli sarà il prossimo allenatore della Roma…Pioli è un ottimo allenatore, è bravo… Allenatore annunciato a fine stagione? Facendo gli scongiuri, ma se tu fossi fuori dalle coppe a maggio, e col campionato così…che fai, aspetti fino a fine stagione per annunciare il nuovo tecnico?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il mercato della Roma per me è da sei meno. Ranieri ha fatto i complimenti a Ghisolfi, dunque mi aspetto che molti di questi giocheranno tante partite da qui in avanti. Pioli come prossimo allenatore? Al di là dei gusti personali, perchè a me Pioli non piace, mi sembra una buona sintesi tra un allenatore top come Allegri e Mancini, e un tecnico che valorizza i calciatori…dopo lo spettro Farioli, mi prendo pure Pioli…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma stasera può fare qualcosa di importante, penso che farà una bella partita. Il Milan sembra che i più forti li metterà in panchina, che sono quelli che ha comprato ora. Ma comunque anche se dovessero entrare, non penso faranno subito le fiamme…Insomma, me la sento calda… Quando la Roma era seconda o prima in classifica, una partita come questa avremmo detto “che palle…”. Ora invece diventa importantissima…perchè? Perchè siamo noni in campionato…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sarò antica, vintage, ma ci tengo tantissimo alla Coppa Italia…io la continuo a preferire al piazzamento in Champions…Ranieri fa capire che deve ancora fare una specie di selezione: se fosse vero sarei un po’ preoccupata…che fai aspetti la fine per cominciare il giro e sentire chi ti dice di sì e di no? Io spero che sia tutto un bluff e che abbia già in testa chi è…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Con Cristante in regia si è vista che il livello si abbassa di tanto rispetto a Paredes, la manovra rallenta molto. Gourna-Douath non ha la qualità di Paredes, ma è dinamico, è un ruba palloni, è un centrocampista moderno. In una Roma che potrebbe giocare in futuro un 4-2-3-1, con lui in tandem con Konè fai un bel centrocampo, dinamico, moderno, di passo…ci sta tutto. Difesa a quattro stasera? Io penso che con Hummels si gioca sempre con la difesa a tre, è uno che soffre a coprire campo dietro in una difesa a quattro. Ecco perchè immagino a una difesa a tre, con Rensch o Celik: l’olandese è meno difensore ma ha più gamba rispetto al turco…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io credo che stasera potrebbe giocare Celik nei tre di difesa e Rensch a tutta fascia, con Pellegrini in panchina…è una possibilità…a meno che Ranieri non ci voglia stupire con Dovbyk in panchina e Dybala centravanti… Partita ai rigori? La Roma i rigoristi ce li ha, poi bisogna vedere se sono tutti in campo, ma se arrivi al 75esimo in parità io ci penserei bene a tirare fuori Dybala… Oltre a lui avresti Dovbyk, Pellegrini, Paredes, Angelino…io non ti dico che quasi quasi firmerei per arrivare ai rigori, ma sulla carta, visti i rigoristi, la Roma non partirebbe sfavorita…e poi anche Svilar non è male sui rigori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è andata a prendere giocatori poco conosciuti, dobbiamo capire che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro. Per ora sono valide alternative, non credo che i nuovi acquisti siano pronti subito… Il Milan? Credo che stasera la Roma se la possa giocare con le sue caratteristiche, ma lì davanti c’è bisogno di più: di un Dybala al meglio e di un Dovbyk più dentro le partite che non si limiti al compitino. Dietro ci sarà Hummels a dare sicurezza, ti garantisce di poter giocare un calcio propositivo senza rischiare troppo. Celik darebbe un po’ più di copertura, Rensch è più pericoloso in avanti: si alterneranno, la Roma deve stare attenta sulla fasce…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non so se Ranieri abbia voluto conservare alcuni giocatori che fanno parte dell’ossatura principale per questa sera. Avrei tutelato un po’ il campionato, ma sono scelte. Vediamo che cosa succede stasera, è una partita da non mancare se c’è stato questo all-in sulla Coppa. La Roma può fare qualcosa di buono, si può difendere molto bene perché ha dimostrato qualcosa in più negli ultimi tempi. C’è fiducia, anche l’ambiente si è rasserenato con i risultati…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Coppa Italia abbassa un po’ le forze di una squadra o dell’altra… La Roma andrà a giocarsela, Ranieri ne può approfittare. Penso che possa fare anche il colpaccio in questo momento. Il Milan crea ma non concretizza, la Roma crea poco: i due portieri sono affidabili, possono avere la possibilità di mettersi in evidenza ma è una partita secca, diversa dal campionato…”

Redazione Giallorossi.net