Il pagellone del mercato invernale: Milan al top, Roma da 6,5, bocciato il Napoli

NOTIZIE AS ROMA – La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna fa le pagelle ai club di A di questo mercato di riparazione, eleggendo il Milan, avversaria della Roma questa sera in Coppa Italia, come regina indiscussa di questo calciomercato invernale.

Il voto ai rossoneri è 8,5 che sfiora il 9: cancellato con un colpo di bacchetta gran parte degli investimenti estivi e ha cambiato rotta in modo netto, inserendo Santiago Gimenez, Walker, Bondo, Sottil e Joao Felix. A seguire la Juventus (voto 7,5), grazie al colpo Kolo Muani, che ha già graffiato tre volte in due partite. Il resto degli investimenti è da scoprire: Veiga dal Chelsea, Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e Kelly dal Newcastle.

Bene anche Como, Fiorentina e Torino, che incassano un bel 7 in pagella. Sopra la sufficienza anche Atalanta, Lazio, Lecce e la Roma, che si meritano un 6,5. Per quanto riguarda i giallorossi, scrive la Gazzetta, sono “due gli acquisti da lente d’ingrandimento. Il primo è Rensch, terzino a tutta fascia preso dall’Ajax. A 22 anni sfiora le 200 presenze tra i pro’. Presidierà la fascia. L’altro è Gourna-Douath, mediano preso dal Salisburgo con un soprannome tutto suo: lo chiamano “il giornalista” perché annota dati da leghe di tutto il mondo. Utile quando c’è da randellare. Pesa il flop Le Fée: era arrivato per 23 milioni, se n’è andato senza rimpianti“.

E se l’Inter rimedia un 6 dopo un mercato senza scossoni, è insufficiente il Napoli che prende 5,5: per sostituire Kvaratskhelia si è puntato dopo una serie di tentennamenti su Okafor, soluzione tampone specializzata in gol dalla panchina. A Conte basterà per vincere lo scudetto?

Fonte: Gazzetta dello Sport