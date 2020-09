Europa League, venerdì alle 13 i sorteggi: la Roma sarà testa di serie. Dove vederli in tv

AS ROMA NEWS – Si terranno venerdì 2 ottobre a Nyon i sorteggi dei gironi di Europa League. La cerimonia è prevista per le ore 13, e saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport.

La Roma e il Napoli saranno in prima fascia, il Milan, atteso domani sera contro il Rio Ave, in caso di qualificazione non sarà sicuramente testa di serie. Nella migliore delle ipotesi i rossoneri entrerebbero in seconda fascia o in alternativa in terza.

Questo a oggi il quadro delle qualificate suddivise per fasce:

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Roma (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

CSKA Mosca (Russia)

PRIMA O SECONDA FASCIA

Braga (Portogallo)

Gent (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

SECONDA O TERZA FASCIA

Real Sociedad (Spagna)

AZ (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

SECONDA TERZA O QUARTA FASCIA

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

TERZA O QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Anversa (Belgio)

QUARTA FASCIA

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberger (Austria)

Omonia (Cipro)