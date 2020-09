“ON AIR!” – BERSANI: “Con Smalling e un bell’attaccante saresti da quarto posto”, PETRUCCI: “Squadra monca, deluso dal mercato”, CORSI: “Se tra tre giorni non si prende nessuno torna Kalinic”, GALOPEIRA: “Colpito dalla serietà dei Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Questa nuova ondata di Covid ci fa stare in apprensione, non tanto per la salute degli atleti, che sembrano tutti asintomatici, ma per la possibilità di svolgere regolarmente le partite o di incidere sulle formazioni…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La notizia è il consiglio d’amministrazione della Roma che è più ridotto rispetto a quello precedente. Pensavamo ci fosse anche Alessandro Barnaba, ma forse per una questione di etica non ha fatto parte, ma magari più avanti potrebbe ricoprire un ruolo in società. Sono sempre più convinto del lavoro fatto dai Friedkin, fatto in sordina. In pochissimi sanno su che cosa stanno lavorando, sanno che meno persone sanno le cose e meno le sanno tutti gli altri. A me questo modo di lavorare piace. Mi piace la loro serietà, la compostezza, e mi piacciono anche loro. Dan Friedkin mi sembra il cantante degli Spandau Ballet, mi piace proprio come personaggio…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Nella migliore delle ipotesi arriveranno Smalling e Jovic, sicuramente saresti più forte in attacco, ma per il resto è una squadra monca. Non si è aumentata la qualità a centrocampo, e continui ad avere un portiere finto e un altro che non è giovanissimo e non è mai stato un fenomeno, non hai un terzino destro. E’ una squadra monca… Sono deluso, mi aspettavo altro nonostante la situazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non ci sono acquisti sui giornali oggi, è una cosa tragica… Una notizia molto brutta è che torna Fazio. Jovic? Ha lo United che lo vuole, e deve scegliere tra il Manchester e la Roma… Lui vuole fare la prima punta, e nella Roma può giocare con Dzeko. Il problema è che sembrano sfumati sia lui che Borja Mayoral. Io so, e vi do questa notizia in anteprima, che la Roma entro tre giorni riprende Kalinic se non riesce a prendere nessuno. E’ l’uomo di Fonseca, e non capisco perchè. Veretout? Sembra essere diventato uno dei centrocampisti più forti del mondo, se si dice che è da PSG allora siamo messi male…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Speriamo che almeno Smalling arrivi, oltre alla punta. Ma Vlahovic può arrivare in prestito? Senno io farei un pensierino su Supryaga… Arrivare quarti sarebbe un gran bel risultato, ma per me anche con Smalling e un attaccante avresti il 20% delle possibilità di arrivare in Champions. Per la lotta al quarto posto il tuo competitor è l’Atalanta, ma l’Atalanta ha quattro attaccanti… Anche se tornasse Smalling nell’undici saresti come l’anno scorso, con Pedro in più. Saresti più forte, ma non da quarto posto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Kalinic? Secondo me lo riprendono il 5 ottobre in 20 minuti se la Roma non ha preso nessuno. Se la Roma prende Smalling e un bel’attaccante per me ha il 40-50% di possibilità di arrivare quarta. Però va fatto qualcosa in più dell’anno scorso… Rispetto a prima, se arrivasse uno tipo Vlahovic o Borja Mayoral, saresti più forte rispetto all’anno scorso perchè ti dà maggiori garanzie rispetto a Kalinic. Se al 50esimo puoi buttare dentro Vlahovic e Kumbulla invece di Kalinic e Juan Jesus, sarai più forte o no rispetto all’anno scorso?…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sono assolutamente convinto che Smalling arriverà. Per ora hai fatto solo Kumbulla, questo è, perchè Pedro era già stato fatto in precedenza. Con Smalling la Roma se la sentiva calda, dal 6 agosto, data di Siviglia-Roma sono passati due mesi… Ora ci sono 5 giorni, li aspetto molto fiduciosamente, non vedo proprio altra soluzione. Friedkin non stanno trattando la Roma come un affare marginale, perchè stanno qui a lavorare a capofitto. Io sono incuriosito: voglio capire. Qualcosa bolle in pentola, e non parlo del mercato perchè ormai mancano 5 giorni, che ti vuoi inventare. Poi se fanno la mossa a sorpresa, applausi a scena aperta. Adesso mi prendo il minimo sindacale, poi mi metto lì a braccia conserte a vedere che hanno in mente… Se la Roma prendesse Smalling e un buon attaccante, e le altre si fermassero qui, la Roma per me ha il 60% di arrivare quarta…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma sta tirando al massimo la corda con lo United per Smalling, la speranza è che ora la corda non si spezzi. Io sono dubbioso sulla buona riuscita dell’affare. L’offerta di 15 milioni è giusta per il valore e l’età del calciatore…”

Franco Melli (Radio Radio): “Su Smalling stanno convergendo in tanti… Io alla Roma prenderei Caputo come vice-Dzeko…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Smalling lo hanno offerto anche alla Lazio, questo fa capire che o la Roma alza la sua offerta oppure non lo prende… Io però penso che a 15 milioni glielo danno, a meno che non arriva una società tipo l’Inter che gli offre di più… Caputo? Ma come fai a mettere in panchina uno che ha fatto 21 gol l’anno scorso. Non ti ci viene… Io avrei preso Scamacca, che nelle giovanili mi incantava…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma ha venduto tanto, Under, Schick, e ora penso possa comprare. Fazio? La Roma lo recupererà, ti serve un altro difensore se giochi a tre. Mkhitaryan ha sbagliato 3-4 gol. Pedro non ha mai preso la porta in due partite, è un grande giocatore, mi ha entusiasmato, ma sta diventando centrocampista, non ha mai preso la porta. Alla Roma serve qualcuno che tiri in porta… Jovic? E’ andato malissimo, a me non entusiasma, e poi qua non ci viene a fare la riserva. Altrimenti Fonseca deve cambiare modo di giocare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha un elenco di 5-6 giocatori che ancora non sono stati piazzati, e questo ti condiziona parecchio sul mercato in entrata. La Roma ha dei giocatori che non riesce a cedere e che non ti servono niente, tipo Jesus e Fazio… ”

