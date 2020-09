Roma, pacchetto United: con Smalling può arrivare anche Diogo Dalot

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ore caldissime sull’asse Roma-Manchester. I giallorossi stanno per formulare una nuova offerta allo United per Smalling, l’unico vero obiettivo per la difesa. Da Trigoria c’è sempre ottimismo anche se la proposta che verrà avanzata a breve sarà ancora lontana dai 20 milioni chiesti dagli inglesi.

Stando a quanto racconta oggi Il Messaggero (S. Carina), l’offerta della Roma è così articolata: 12 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale di 15 milioni. Siamo ormai al dentro o fuori. La volontà del calciatore può essere decisiva, per il momento tutte le alternative a Smalling, da Verissimo a Marcao, sono in stand by.

La grande novità della giornata però è che nelle trattative in corso tra la Roma e lo United ci sarebbe finito anche Diogo Dalot, terzino portoghese di 21 anni. Il calciatore piace ai giallorossi e a Paulo Fonseca, che lo ha segnalato come rinforzo ideale per la fascia destra. Dalot arriverebbe in prestito e, stando a quanto scrive oggi il Corriere della Sera, c’è il via libera del Manchester United a questo genere di operazione dato che il calciatore sta trovando poco spazio con i Red Devils.

Con Smalling e Dalot, Fonseca avrebbe risolto una bella fetta dei suoi problemi in difesa e sulla corsia destra. Resterebbe a quel punto da sistemare solo la casella dell’attaccante, e poi il mercato della Roma sarebbe concluso.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera