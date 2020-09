I Friedkin incontrano la Raggi: colloquio top secret ieri all’ambasciata Usa a Roma

AS ROMA NEWS – E’ andato finalmente in scena l’incontro tanto atteso tra la nuova proprietà della Roma e la sindaca Virginia Raggi. Il colloquio con Dan e Ryan Friedkin è avvenuto ieri all’ora di pranzo nella sede dell’ambasciata Usa di via Vittorio Veneto, prima del consiglio d’amministrazione, riferisce il sito Gazzetta.it (A. Pugliese).

Un incontro conoscitivo tra le parti nel quale si è toccato anche il tema Stadio della Roma. Il nuovo presidente del club giallorosso ha chiesto così alla sindaca lo stato dell’arte relativamente all’ultimo passaggio in Aula prima dell’ok finale e la sindaca ha ribadito al proprietario giallorosso come la sua ferma volontà sia di far vedere presto la luce definitiva al progetto.

L’intento, infatti, è di avere il sì definitivo entro Natale, anche se poi la sindaca deve andare a caccia di quei voti in Consiglio Comunale che attualmente non ha. I Friedkin dunque proseguono il loro lavoro a fari spenti, parlando poco o nulla se non con i propri collaboratori più stretti. Una vera novità qui a Roma.

Fonte: Gazzetta.it