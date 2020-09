Roma, caccia all’attaccante: Jovic in bilico, sfuma Mayoral, rispunta Vlahovic

AS ROMA NEWS – E’ caccia al centravanti. In casa Roma sono ore frenetiche, a una manciata di giorni alla chiusura del mercato. Fonseca attende il rinforzo per l’attacco che dovrà necessariamente arrivare a breve. Ma in queste ore non si è fatta chiarezza sul nome della punta che arriverà a Trigoria.

In bilico Borja Mayoral, primo obiettivo dei giallorossi che nelle ultimissime ore sembra di nuovo perdere consistenza: dalla Spagna assicurano che il calciatore si sia convinto a restare al Real Madrid dopo gli attestati di stima ricevuti da Zidane. L’ipotesi Roma sembra dunque sfumare.

Resta in corsa Luka Jovic, proposto ai giallorossi al posto dello spagnolo, che però ha costi molto alti e sul quale nelle ultime ore è piombato anche un avversario scomodo come il Manchester United, al momento in pole per il serbo.

Attenzione però alla carta Vlahovic: l’attaccante della Fiorentina, scrive oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani), piace alla Roma da sempre e nelle ultime ore è tornata a bussare alla porta dei viola. I giallorossi sfogliano la margherita, a breve si saprà chi sarà il nuovo centravanti da regalare a Fonseca.