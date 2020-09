Roma, sei giorni per piazzare gli esuberi da 28 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sei giorni di tempo per piazzare sei esuberi. Missione difficile, per non dire impossibile, per la Roma. Dopo essere riuscita a trovare una sistemazione a Florenzi, Schick, Gonalons, Defrel e Under, ne restano almeno altrettanti da cedere, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Cominciando dalla porta: c’è ancora un certo Robin Olsen in rosa, sullo svedese c’era forte il Watford ma il giocatore non vuole trasferirsi in un club che gioca in Championship, la serie B inglese. In difesa ci sono due nomi ormai noti che sono quasi impossibili da sistemare: Fazio e Juan Jesus. I due hanno rifiutato rispettivamente Fiorentina e Genoa.

Il brasiliano addirittura, scrive la Gazzetta dello Sport, ha chiesto alla Roma una buonuscita in caso di cessione. C’è poi Ante Coric sul quale è piombato l’Aris Salonicco, ma che nelle ultime ore sembra vicinissimo al trasferimento al Venlo (Eredivisie).

Nell’elenco degli esuberi uno dei nomi che spicca è quello di Javier Pastore, tra tutti quello che più difficilmente potrà partire viste anche le sue condizioni fisiche. Chi invece potrebbe ancora salutare è Diego Perotti: su di lui resta forte l’interesse del Fenerbahce. Dalle cessioni di questi calciatori la Roma non spera di incassare soldi per i loro cartellini, ma spera di abbassare il monte ingaggi per un totale di 28 milioni lordi.

