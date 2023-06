LIVE – Evan N’Dicka è della Roma: il difensore è atterrato a Ciampino. Oggi visite mediche e firme (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Houssem Aouar, arriva il secondo rinforzo della Roma di questo inizio di mercato, tutto rigorosamente a parametro zero.

Si tratta di Evan N’Dicka, 23 anni, difensore mancino che ha lasciato l’Eintracht Francoforte a scadenza di contratto per sposare la causa romanista.

Stando a quanto racconta in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore si è appena messo in viaggio per la Capitale, dove a breve siglerà ufficialmente l’accordo con i giallorossi.

Oggi alcuni quotidiani parlavano di visite mediche rimandate per via della convocazione con la nazionale ivoriana, e invece N’Dicka ha anticipato il suo arrivo a Roma. Ormai è questione di ore. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 – Il difensore francese N’Dicka è atterrato a Roma in questi minuti, ed è stato accolto dagli uomini del club giallorosso. Ora il giocatore effettuerà le visite mediche e poi firmerà un contratto fino al 2028 con i capitolini.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 – L’arrivo di N’Dicka a Ciampino dovrebbe slittare alle ore 12:15.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – N’Dicka svolgerà nella giornata di oggi le visite mediche con la Roma, poi firmerà un contratto di cinque anni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – L‘arrivo di Evan N’Dicka è previsto per le ore 11:45, l’aereo che lo sta portando a Roma atterrerà a Ciampino. Lo fa sapere Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo.