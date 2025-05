Fabregas è il prescelto: lo spagnolo vacilla ma il Como fa muro. E Ghisolfi prepara il piano B

La Roma ha scelto: vuole ripartire da Cesc Fabregas. Il sì del tecnico spagnolo è già arrivato da tempo, così come l’approvazione convinta di Claudio Ranieri, che con l’ex Arsenal e Barcellona ha condiviso stima reciproca e visione calcistica. Ma tra i giallorossi e il loro mister designato si è frapposto un ostacolo tutt’altro che semplice da aggirare: il Como.

Il club dei ricchissimi fratelli Hartono, neo-promosso in Serie A, non intende privarsi del tecnico che ha contribuito a costruire il miracolo lariano. Nonostante la corte della Roma e la tentazione di un progetto tecnico ambizioso nella Capitale, Fabregas resta vincolato da un contratto fino al 2028 e da legami anche societari, che vanno oltre il semplice ruolo in panchina.

Il muro del Como

Nelle ultime ore il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha intensificato i contatti con agenti e intermediari, alla ricerca di una via d’uscita che possa sbloccare la situazione. Ma la risposta è sempre la stessa: Fabregas, al momento, non si muove. La dirigenza comasca ha già avviato i piani per la Serie A con lui alla guida, e non ha intenzione di ricominciare da capo. Del resto, il tecnico iberico non forzerà la mano: vuole rispetto per il club che lo ha lanciato come allenatore, e qualora dovesse restare, lo farà senza strappi, fughe o polemiche.

Il flirt con la Roma

Eppure il feeling con la Roma è forte. Fabregas ha studiato la rosa, parlato più volte con Ranieri e ricevuto messaggi chiari da Trigoria. Proprio Sir Claudio, nella conferenza stampa d’addio, ha lasciato intendere che l’identikit del suo possibile erede coincida perfettamente con quello dell’allenatore spagnolo: giovane, carismatico, ambizioso. «Non è importante come verrà accolto, ma che quando andrà via i tifosi saranno tristi», ha detto l’ex tecnico giallorosso. Parole che sembrano cucite su misura.

Del resto, non è un mistero che la Roma abbia intrapreso una corte serrata da settimane. A Fabregas viene chiesto di guidare un ciclo nuovo, con piena fiducia da parte della società. Un’opportunità che lo fa vacillare, ma che per concretizzarsi ha bisogno dell’ok del Como. E ottenere il via libera sarà tutt’altro che semplice.

Il piano B: Gasperini sullo sfondo

Nel frattempo, Trigoria tiene in caldo anche un piano alternativo. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, resta una pista aperta. I contatti sono già avvenuti e sul tavolo del Gasp c’è una proposta di rinnovo fino al 2027 con la Dea. Ma la riflessione è in corso, e se il Como dovesse vincere la propria battaglia per trattenere Fabregas, la Roma potrebbe tornare all’attacco del tecnico piemontese.

